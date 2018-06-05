Бурматов: раздельный сбор мусора в России — это скорее исключение, чем правило

Депутат поздравил коллег с Днём эколога и напомнил, что именно Госдума седьмого созыва стала лидером по количеству принятых природоохранных инициатив по количеству инициатив, связанных с защитой экологии и с охраной животных.

«Среди норм, направленных на сохранение окружающей среды, которые мы с вами принимали за последнее время, отдельным большим очень большим и важным блоком стоит пакет инициатив, связанных с реформой обращения с отходами. Мы с вами законодательно урегулировали отношения, которые позволяют создать в стране нормальную цивилизованную систему обращения с отходами, раздельный сбор мусора, эффективное использование средств экологического сбора и дают полномочия муниципалитетам и регионам в этой сфере», — отметил Бурматов.

Комитет на протяжении последнего полугода проводил федеральный мониторинг правоприменительной практики того, как работают в субъектах Федерации принятые инициативы.

«Мы провели видеоселекторные совещания практически со всеми регионами, реализующими реформу обращения с отходами, послушали, что не получается, мы провели целый ряд выездных заседаний комитета и посмотрели на месте, что происходит», — продолжил Владимир Бурматов.

Астраханская область, Севастополь, Мордовия и По результатам мониторинга выяснилось, что на коммунальные услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами полностью перешли всего пять субъектов — Ивановская область Карелия . В 22 регионах ещё не завершили выбор региональных операторов.

«Мы также по итогам нашего мониторинга вынуждены констатировать тот факт, что раздельный сбор мусора на территории Российской Федерации — это скорее исключение, чем правило, он существует даже не в отдельных регионах нашей страны, а в отдельных муниципалитетах отдельных регионов», — сказал глава думского комитета.

Ни один из регионов до сих пор не начал процедуры публичного обсуждения территориальных схем размещения отходов.

«Это означает, что граждане в регионах не имеют возможности обсуждать с муниципальной властью, где будет находиться полигон для размещения отходов, строиться мусоросжигательный завод, нужна ли мусоропереработка и мусоросортировка. Всё это порождает те протесты, которые мы с вами наблюдаем», — резюмировал Бурматов.

С 5 июня стартовал второй этап федерального мониторинга, в рамках которого Комитет Госдумы по экологии проанализирует уже установленные тарифы в субъектах Российской Федерации.