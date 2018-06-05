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Кольская ГМК приостановит работу на час ради экологии
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Кольская ГМК приостановит работу на час ради экологии 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТВ-21
МУРМАНСК, 5 июня. /ТАСС/. Кольская горно-металлургическая компания (ГМК, входит в "Норникель") проведет экологическую акцию, приуроченную к Всемирному дню охраны окружающей среды. Как сообщает во вторник пресс-служба компании, ГМК приостановит работу некоторых своих производств с целью снижения нагрузки на окружающую среду.
"5 июня Кольская ГМК на один час остановит работу плавильно-конверторного отделения металлургического цеха в Мончегорске. Также на один час для проведения ремонта работу прекратят три рудно-термические печи и два конвертора плавильного цеха КГМК в поселке Никель", — сообщает компания.
Временная приостановка плавильных агрегатов не отразится на выполнении производственного плана, добавили в пресс-службе.
Это уже не первое участие заполярных металлургов в экологических акциях. Как отмечают в компании, Кольская инвестирует значительные средства в природоохранные мероприятия. В целом за счет поэтапной модернизации производства Кольская ГМК за последние 19 лет сократила выбросы диоксида серы более чем в два раза, что ускорило процесс восстановления природной среды вблизи производственных площадок компании. Это подтверждается результатами различных мониторингов, проводимых целым рядом государственных учреждений, включая заповедники и научно-исследовательские институты.
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