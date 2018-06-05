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В Красноперекопском районе Ярославля ликвидированы три несанкционированные свалки объемом более тысячи кубометров
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В Красноперекопском районе Ярославля ликвидированы три несанкционированные свалки объемом более тысячи кубометров 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Три несанкционированные свалки в районе Юго-Западной окружной дороги города Ярославля ликвидированы в полном объеме. Они были выявлены весной в ходе совместного рейда областного департамента охраны окружающей среды и регионального отделения Общероссийского народного фронта. Специалисты зафиксировали все нарушения, составили акты, которые направили в администрацию района для принятия мер по наведению порядка.
— Все работы по ликвидации данных свалок проведены территориальной администрацией Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии Ярославля в полном объеме, — рассказал председатель комитета по государственному экологическому надзору департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов. — Площадь объектов составляла 0,2 гектара, вывезено более тысячи кубометров твердых коммунальных, строительных и крупногабаритных отходов.
Как пояснил Владимир Сафонов, ряд несанкционированных свалок ежегодно выявляется на одних и тех же местах, например, на данной территории, находящейся в стороне от оживленных дорог и жилой застройки.
Всего за два последних месяца в регионе выявлено 50 несанкционированных свалок объемом 4 тысячи кубометров. По всем установленным фактам проводятся административные расследования и мероприятия по ликвидации.
Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области ведет работу совместно с общественностью. Маршруты планируются с учетом данных, опубликованных на ресурсе «Интерактивная карта свалок», созданном Общероссийским народным фронтом в рамках экологического проекта «Генеральная уборка». Жители региона также принимают участие в работе, передавая информацию на телефон горячей линии департамента (4852) 40-02-06.
Штраф за несанкционированное размещение отходов: для граждан — до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 250 тысяч рублей.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
За 2 месяца в регионе выявлено 50 несанкционированных свалок объемом 4 тысячи кубометров Волонтеры очистили берега Рыбинского водохранилища За ввозом отходов на полигон «Скоково» можно наблюдать в режиме онлайн
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