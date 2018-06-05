Медведев подчеркнул важность перехода на безопасные для экологии промышленные технологии 

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Важно предотвратить ущерб, который наносится предприятиями природе, а также научить людей неравнодушному и бережному отношению к окружающей среде, чтобы передать природные богатства страны будущим поколениям. Такое мнение выразил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в поздравлении российским экологам.
"Перевести промышленные предприятия на зеленые, наилучшие доступные технологии. Предотвратить ущерб, который наносится природе. А значит — передать природные богатства будущим поколениям. Это приоритетные для государства направления работы", — подчеркнул Медведев.
По мнению главы кабмина, в последние годы вопросы экологии волнуют все больше людей. «То, каким воздухом мы дышим, какую пищу едим и какую воду пьем, напрямую влияет на нашу жизнь и наше здоровье.
Только при вашем активном участии можно построить экологически ориентированную экономику, основанную на энергоэффективных и ресурсосберегающих технологиях», — отметил премьер.
"Решить все экологические проблемы быстро — невозможно. Поэтому важно сформировать культуру заботы о природе, научить людей неравнодушному и бережному отношению к окружающей среде", — подчеркнул Медведев, добавив, что сохранение уникального экологического фонда России — это общая задача. Задача государства, региональных и местных властей, промышленных предприятий. Задача каждого жителя нашей страны.
5 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается профессиональный праздник — День эколога. Он был установлен указом президента России Владимира Путина от 21 июля 2007 года по предложению комитета Госдумы РФ по экологии (ныне — комитет по экологии и охране окружающей среды). Российский День эколога приурочен к празднованию Всемирного дня окружающей среды (World Environment Day), который отмечается также 5 июня (с 1973 года).