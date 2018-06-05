Медведев подчеркнул важность перехода на безопасные для экологии промышленные технологии

"Перевести промышленные предприятия на зеленые, наилучшие доступные технологии. Предотвратить ущерб, который наносится природе. А значит — передать природные богатства будущим поколениям. Это приоритетные для государства направления работы", — подчеркнул Медведев.

По мнению главы кабмина, в последние годы вопросы экологии волнуют все больше людей. «То, каким воздухом мы дышим, какую пищу едим и какую воду пьем, напрямую влияет на нашу жизнь и наше здоровье.

Только при вашем активном участии можно построить экологически ориентированную экономику, основанную на энергоэффективных и ресурсосберегающих технологиях», — отметил премьер.

"Решить все экологические проблемы быстро — невозможно. Поэтому важно сформировать культуру заботы о природе, научить людей неравнодушному и бережному отношению к окружающей среде", — подчеркнул Медведев, добавив, что сохранение уникального экологического фонда России — это общая задача. Задача государства, региональных и местных властей, промышленных предприятий. Задача каждого жителя нашей страны.