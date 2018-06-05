Волжский филиал AB InBev Efes отметил Всемирный день окружающей среды

Компания AB InBev Efes ежегодно проводит различные мероприятия, направленные на сохранение водных и энергоресурсов. В этом году на несколько дней волжские пивовары отказались от поездки на работу на личных автомобилях, а приходили пешком. Таким образом, было сокращено количество выбросов CO2 от сгорания топлива автомобилей в атмосферу. С помощью этой акции руководство филиала решило продемонстрировать обществу, что даже самые простые действия могут оказывать положительное влияние на окружающую среду.

Кроме того, 1 июня сотрудники компании совместно с представителями ГБУ ВО «Природный парк „Волго-Ахтубинская пойма“» провели акцию по уборке водоохранных зон водоемов на территории поймы на ерике Гнилой около хутора Рыбачий. Участники акции тщательно проверили каждый квадратный метр берега, излюбленного места отдыха жителей региона. В ходе мероприятия было собрано более 50 больших мешков мусора с пластиком, стеклом, жестяными банками. Это уже традиционное мероприятие по уборке берегов водоемов уникального биосферного резервата — Волго-Ахтубинской поймы, проводимое волжскими пивоварами. На протяжении пяти лет волжские сотрудники компании AB InBev Efes принимают участие в акциях федеральной целевой программы «Вода России».

Также специалисты отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии провели на заводе экологическую просветительскую акцию, посвященную Всемирному дню охраны окружающей среды. Работникам завода раздали буклеты с рекомендациями по раздельному сбору мусора, энергосбережению, водопотреблению и бережному отношению к природе.

5 июня в рамках Всемирного дня охраны окружающей среды волжские пивовары провели теоретические занятия в своих подразделениях, на которых презентовали отчеты по рациональному потреблению воды, сокращению потребления электроэнергии, выбросов углекислого газа.

«Всемирный день охраны окружающей среды — это событие как для каждого человека, так и для всего мира. Безусловно, одно из приоритетных направлений нашей компании — это бережное и ответственное отношение к природе, именно поэтому в марте 2018 года, Компания на глобальном уровне представила цели в области устойчивого развития до 2025 года. Среди них: поддержка эффективного сельского хозяйства, бережное отношение к воде, применение экологичной упаковки и противодействие изменению климата, — отметил исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский Игорь Гайдым. — Исходя из этого, мы ставим перед собой задачи и добиваемся значительных результатов по снижению водопотребления, энергии, выброса парниковых газов, а также уделяем большое внимание вопросу переработки отходов. И сегодня этот День в очередной раз дает возможность каждому из нас принять на себя ответственность за заботу о нашей планете и активно способствовать благоприятным изменениям»