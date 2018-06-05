За выбросы вредных веществ суд закрыл воронежское предприятие

Росприроднадзор приостановил деятельность предприятия ООО «Янберг Контейнер Системс» за превышение предельно допустимой концентрации по фтористому водороду почти в два раза, сообщили в пресс-службе Минприроды РФ 4 июня.

Предприятие, которое находится в селе Бабяково, по решению Новоусманского районного суда закрыли на 45 суток. При проверке на предприятии зафиксировали 13 источников загрязнения атмосферного воздуха. Пробы воздуха показали превышение в 1,8 раза предельно допустимой концентрации фтористого водорода.

«В ходе проверки также установлено отсутствие разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух, проекта предельно допустимых выбросов, а также отсутствие ведения лабораторного учета за контролем качества осуществления выбросов загрязняющих веществ», — сообщили в пресс-службе ведомства.