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За выбросы вредных веществ суд закрыл воронежское предприятие
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За выбросы вредных веществ суд закрыл воронежское предприятие 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Росприроднадзор приостановил деятельность предприятия ООО «Янберг Контейнер Системс» за превышение предельно допустимой концентрации по фтористому водороду почти в два раза, сообщили в пресс-службе Минприроды РФ 4 июня.
Предприятие, которое находится в селе Бабяково, по решению Новоусманского районного суда закрыли на 45 суток. При проверке на предприятии зафиксировали 13 источников загрязнения атмосферного воздуха. Пробы воздуха показали превышение в 1,8 раза предельно допустимой концентрации фтористого водорода.
«В ходе проверки также установлено отсутствие разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух, проекта предельно допустимых выбросов, а также отсутствие ведения лабораторного учета за контролем качества осуществления выбросов загрязняющих веществ», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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