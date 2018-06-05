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Решение проблем в сфере экологии является для региона одной из приоритетных задач, — Глеб Никитин
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Решение проблем в сфере экологии является для региона одной из приоритетных задач, — Глеб Никитин 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
Глава Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем эколога. Текст поздравления распространила пресс-служба губернатора и правительства региона.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемые сотрудники природоохранных служб и ведомств, экологи, защитники окружающей среды, волонтеры! Поздравляю вас с Днем эколога!
Для Нижегородской области решение проблем в сфере экологии является одной из приоритетных задач. Сегодня в области идет масштабная ликвидация объектов накопленного экологического ущерба. Ведется работа по внедрению современных природоохранных технологий в промышленность и ЖКХ.
Время показало, как дорого обходится халатное отношение к окружающей среде. Экономя сегодня, завтра придется тратить огромные деньги на решение проблем и, что самое страшное, жители региона становятся заложниками этой бесхозяйственности.
Хочу обратиться ко всем, кто борется за сохранность природы, чистоту воздуха и воды, красоту окружающего мира! Вы делаете очень важную и нужную работу, от результатов которой зависит здоровье каждого из нас!
В Нижегородской области немало тех, кто занимается экологией на профессиональной основе, но есть и те, кто участвует в охране окружающей среды по зову сердца. Огромное спасибо волонтерам, чье неравнодушие не позволяет безразлично смотреть на последствия безалаберности других людей.
В этот день хочу пожелать всем профессионалам и активистам здоровья и трудоспособности! От ваших усилий зависит будущее нашего региона, России и планеты в целом!»
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