Ленобласть заняла 72 место из 85 в рейтинге экологичных регионов России 

Ленинградская область замкнула своеобразный топ-15 самых неэкологичных регионов России, расположившись на 72 месте рейтинга, который составила общественная организация «Зелёный патруль».
Так, Ленобласть заняла 72 место из 85. Примечательно, что Петербург при этом занял седьмую строчку рейтинга, а регионами с самой благополучной экологической обстановкой оказались Тамбовская область, республика Алтай и Алтайский край. Москва заняла 23 место в списке.
Свердловская область по результатам исследования стала регионом с худшей экологической обстановкой и заняла последнюю (85) строчку. С ней соседствует Челябинская область (84 место), которая была лидером антирейтинга по итогам 2017 года. В тройке худших также оказалась Московская область из-за проблем со свалками. Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации формируется по мере поступления информационных материалов из различных источников, включая СМИ, органы власти, общественные организации, экспертные организации, хозяйствующие субъекты и инициативные группы граждан. Его составляют четыре раза в год: зимой, весной, летом и осенью. Целью проекта является общественный мониторинг и сравнительная оценка регионов России в сфере экологической безопасности и охраны окружающей среды.