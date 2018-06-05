Хуже только соседи: Южный Урал снова записали в аутсайдеры экологического рейтинга 

Южный Урал улучшил позиции в экологическом рейтинге, но всё равно оказался в списке аутсайдеров — на 84-м месте из 85. Вместе с нашим регионом список замыкают Московская и Свердловская области. Во вторник, 5 июня, рейтинг по итогам весны этого года презентовала общественная организация «Зелёный патруль».
Как сообщает RT, регионами с самой благополучной экологической обстановкой стали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.
Регионом с худшей экологической обстановкой стала Свердловская область (85-е место). По итогам 2017 года она занимала предпоследнее место. Лидером антирейтинга в прошлом году была Челябинская область. Сейчас она занимает 84-е место.
Далее идёт Московская область (83-е место), которая попала в список из-за проблем со свалками.
Председатель правления «Зелёного патруля» Андрей Нагибин назвал регионы, которые в будущем могут войти в десятку субъектов с наиболее благоприятной экологической обстановкой.
— Алтайские регионы активнее решают экологические проблемы и могут потеснить Тамбовскую область с первого места. На место в десятке лучших могут претендовать Краснодарский край, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, — отметил эксперт.
Рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона, четыре раза в год.