Ещё
Хуже только соседи: Южный Урал снова записали в аутсайдеры экологического рейтинга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хуже только соседи: Южный Урал снова записали в аутсайдеры экологического рейтинга 

74.ru 3 часа назад
Фото: 74.ru
Южный Урал улучшил позиции в экологическом рейтинге, но всё равно оказался в списке аутсайдеров — на 84-м месте из 85. Вместе с нашим регионом список замыкают Московская и Свердловская области. Во вторник, 5 июня, рейтинг по итогам весны этого года презентовала общественная организация «Зелёный патруль».
Как сообщает RT, регионами с самой благополучной экологической обстановкой стали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.
Регионом с худшей экологической обстановкой стала Свердловская область (85-е место). По итогам 2017 года она занимала предпоследнее место. Лидером антирейтинга в прошлом году была Челябинская область. Сейчас она занимает 84-е место.
Далее идёт Московская область (83-е место), которая попала в список из-за проблем со свалками.
Председатель правления «Зелёного патруля» Андрей Нагибин назвал регионы, которые в будущем могут войти в десятку субъектов с наиболее благоприятной экологической обстановкой.
— Алтайские регионы активнее решают экологические проблемы и могут потеснить Тамбовскую область с первого места. На место в десятке лучших могут претендовать Краснодарский край, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, — отметил эксперт.
Рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона, четыре раза в год.
74.ru: последние новости
Полигон в Полетаево расширят для приёма мусора из Челябинска Из Челябинска в Анталью вылетел самолёт, совершивший посадку из-за возможной разгерметизации Весна откладывается: на Южный Урал обрушится ливень со снегом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Бензин подорожает в 1,5 раза574
Путин осадил журналиста по-немецки253
Смертельный круиз7
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус298
Активы «Газпрома» арестованы415
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
04:02
Удар США по Сирии привел к гибели жителей
Ближний Восток Катастрофы
01:38
МЧС предупредило москвичей
Новости Москвы Общество
00:38
Премьер-министр Нидерландов вымыл за собой пол
В мире
03:06
Казахстан запретит бензин из России
СНГ В мире
04:07
«Жизнь в Екатеринбурге стала невыносимой»
Общество
05:04
«Просто крышу сносит»: РФ ответила на угрозы из Эстонии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение