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Во Владимирской области суд рассмотрит дело о «мусорном» бизнесе
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Во Владимирской области суд рассмотрит дело о «мусорном» бизнесе 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Московской области, обвиняемого в незаконной предпринимательской деятельности в Гусь-Хрустальном, сообщает СУ СК России по Владимирской области.
Сообщается, что на земельном участке Гусевского лесничества около деревни Никулино местное специализированное предприятие более 30 лет на законных основаниях вывозило и утилизировало мусор. В мае 2014 года у муниципального предприятия истек срок лицензии, а затем деятельность городской свалки была прекращена. Загрязненный отходами участок подлежал рекультивации.
По версии следствия, предприниматель воспользовался ситуацией с закрытием свалки у деревни Никулино и получил земельный участок для изыскательских работ и рекультивации загрязненных земель лесного фонда. В то же время его фирма приняла на себя обязательства вывозу и передаче на размещение отходов для утилизации на полигон ТБО Марьинка в Камешковском районе.
По данным СК, бизнесмен создал видимость работы, а сам в это время продолжил без специального разрешения размещать отходы 1—4 классов опасности на территории закрытой городской свалки. В день на свалку у деревни Никулино вывозилось 100-120 тонн мусора, а на полигон Маринка (даже не ежедневно) — не более 30 тонн. Остальной мусор продолжал храниться на землях лесного фонда.
Сообщается, что по указанию предпринимателя с 2014 по 2016 годы у деревни Никулино было размещено не менее 28 тысяч тонн отходов. Бизнесмен получил доход свыше 91 миллиона рублей за полтора года незаконной деятельности.
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