Ещё
Названы самые грязные регионы России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы самые грязные регионы России 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Регионом с худшей экономической обстановкой стала Свердловская область. Она заняла 85 место в рейтинге общественной организации «Зеленый патруль» по итогам весны 2018 года, сообщает RT.
Следом идет Челябинская область (84-е место) и Московская область (83-е), которая попала в список из-за проблем со свалками.
Регионами с самой благополучной экологической обстановкой названы Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. По словам председателя «Зеленого патруля» Андрея Нагибина, Алтайские регионы активнее решают экологические проблемы и могут потеснить Тамбовскую область с первого места.
Экологи составляют рейтинг с 2007 года и публикуют его по итогам каждого сезона. При составлении списка оценивается состояние воздуха, воды, сбросов и выбросов, а также активность общественных организаций, эффективность работы властей и некоторые другие критерии. Первые строчки традиционно занимают сельскохозяйственные, а последние — промышленные регионы страны.
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Бензин подорожает в 1,5 раза574
Путин осадил журналиста по-немецки253
Смертельный круиз7
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус298
Активы «Газпрома» арестованы415
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
04:02
Удар США по Сирии привел к гибели жителей
Ближний Восток Катастрофы
01:38
МЧС предупредило москвичей
Новости Москвы Общество
00:38
Премьер-министр Нидерландов вымыл за собой пол
В мире
03:06
Казахстан запретит бензин из России
СНГ В мире
04:07
«Жизнь в Екатеринбурге стала невыносимой»
Общество
05:04
«Просто крышу сносит»: РФ ответила на угрозы из Эстонии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение