Названы самые грязные регионы России

Регионом с худшей экономической обстановкой стала Свердловская область . Она заняла 85 место в рейтинге общественной организации «Зеленый патруль» по итогам весны 2018 года, сообщает RT.

Республика Алтай и Регионами с самой благополучной экологической обстановкой названы Тамбовская область Алтайский край . По словам председателя «Зеленого патруля» Андрея Нагибина, Алтайские регионы активнее решают экологические проблемы и могут потеснить Тамбовскую область с первого места.

Экологи составляют рейтинг с 2007 года и публикуют его по итогам каждого сезона. При составлении списка оценивается состояние воздуха, воды, сбросов и выбросов, а также активность общественных организаций, эффективность работы властей и некоторые другие критерии. Первые строчки традиционно занимают сельскохозяйственные, а последние — промышленные регионы страны.