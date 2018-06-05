Карелия оказалась в конце списка экологического рейтинга по СЗФО 

Экологический рейтинг регионов России составлен по итогам весны 2018 года.
Регионами с самой благополучной экологической обстановкой стали Тамбовская область (1-е место), Республика Алтай (2-е) и Алтайский край (3-е), пишет «РТ» со ссылкой на данные общественной организации «Зелёный патруль».
Рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона, четыре раза в год.
Регионом с худшей экологической обстановкой стала Свердловская область (85-е место).
Карелия занимает в этом списке 32 место. Примечательно, что практически все соседи по Северо-Западу (за исключением Ямало-Ненецкого округа) занимают позиции выше. А Мурманская область, Санкт-Петербург и республика Коми и вовсе входят в первую десятку рейтинга, занимая 6-е, 7-е и 10-е места соответственно.
По материалам: ptzgovorit.ru