Карелия оказалась в конце списка экологического рейтинга по СЗФО

Экологический рейтинг регионов России составлен по итогам весны 2018 года.

Рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона, четыре раза в год.