В Новосибирске появится отделение Национального совета по корпоративному волонтерству

НОВОСИБИРСК , 5 июня. / ТАСС /. Представительство Национального совета по корпоративному волонтерству будет создано в Новосибирской области в этом году, чтобы активнее подключать волонтеров для решения экологических проблем. Об этом во вторник на областной экологической конференции заявил врио министра природных ресурсов и экологии региона Александр Дубовицкий

"В январе 2015 года в Российской Федерации был создан Национальный совет по корпоративному волонтерству, в состав которого вошли крупнейшие российские компании. В Год добровольца министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области намерено решить вопрос о формировании регионального представительства совета в нашей области для увеличения числа граждан и организаций, участвующих в добровольческой деятельности", — отметил Дубовицкий.

Кроме того, в этом году к экологическим акциям активнее планируют привлекать вузы Новосибирска, которые должны войти в ассоциацию «Зеленые вузы России» для более продуктивного включения в решение проблем экологии. Как рассказал ТАСС студент Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета Максим Козлов , они уже работают в этом направлении и сейчас заняты проектированием идеального облика «зеленого» Новосибирска.

"Хотелось бы сделать город чистым, комфортным и удобным, поэтому мы сейчас разрабатываем план, как можно изменить город. Мы предполагаем увеличение озеленения вдоль дорог, расширение тротуаров, внедрение велодорожек, чтобы человеку было комфортно и ему хотелось начать ухаживать за окружающим миром", — сказал собеседник агентства.

По данным регионального министерства природных ресурсов и экологии, в прошлом году в Новосибирской области в различных экологических акциях приняло участие более 1 млн 200 тыс. человек, из них больше половины — школьники, а также студенты высших и средних учебных заведений. В этом году к природоохранным акциям собираются привлечь еще больше добровольцев и волонтеров.