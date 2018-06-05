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В Новосибирске появится отделение Национального совета по корпоративному волонтерству
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В Новосибирске появится отделение Национального совета по корпоративному волонтерству 

ТАСС 4 часа назад
НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Представительство Национального совета по корпоративному волонтерству будет создано в Новосибирской области в этом году, чтобы активнее подключать волонтеров для решения экологических проблем. Об этом во вторник на областной экологической конференции заявил врио министра природных ресурсов и экологии региона Александр Дубовицкий.
"В январе 2015 года в Российской Федерации был создан Национальный совет по корпоративному волонтерству, в состав которого вошли крупнейшие российские компании. В Год добровольца министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области намерено решить вопрос о формировании регионального представительства совета в нашей области для увеличения числа граждан и организаций, участвующих в добровольческой деятельности", — отметил Дубовицкий.
Кроме того, в этом году к экологическим акциям активнее планируют привлекать вузы Новосибирска, которые должны войти в ассоциацию «Зеленые вузы России» для более продуктивного включения в решение проблем экологии. Как рассказал ТАСС студент Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета Максим Козлов, они уже работают в этом направлении и сейчас заняты проектированием идеального облика «зеленого» Новосибирска.
"Хотелось бы сделать город чистым, комфортным и удобным, поэтому мы сейчас разрабатываем план, как можно изменить город. Мы предполагаем увеличение озеленения вдоль дорог, расширение тротуаров, внедрение велодорожек, чтобы человеку было комфортно и ему хотелось начать ухаживать за окружающим миром", — сказал собеседник агентства.
По данным регионального министерства природных ресурсов и экологии, в прошлом году в Новосибирской области в различных экологических акциях приняло участие более 1 млн 200 тыс. человек, из них больше половины — школьники, а также студенты высших и средних учебных заведений. В этом году к природоохранным акциям собираются привлечь еще больше добровольцев и волонтеров.
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