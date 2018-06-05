Сотрудники «Тюменнефтегаза» собрали более пяти тонн макулатуры

В преддверии Всемирного дня окружающей среды в АО «Тюменнефтегаз» состоялась экологическая акция «Бумаге — вторую жизнь!». В течение месяца работники предприятия собрали более пяти тонн макулатуры, а это значит, что будут сохранены более 50 деревьев, около 5 000 кВт/ч и 100 тысяч литров воды, а также это сократит выбросы в атмосферу углекислого газа.

Более пяти тонн макулатуры сдано на одно из промышленных предприятий Тюмени . Из нее изготовят более 300 килограмм гипсоволокнистых листов, которые активно применяются при строительстве и реконструкции зданий в Тюменской области

Работники «Тюменнефтегаза» принимают активное участие в экологических акциях как в Тюмени, так и на территории производственной деятельности предприятия — в Тазовском районе. В этом году запланировано еще три акции, направленные на сохранение природных богатств нашей планеты.