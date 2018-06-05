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Составлен экологический рейтинг России
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Названы самые чистые и самые грязные области России 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: globallookpress.com
Составлен весенний экологический рейтинг всех регионов страны.
Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край признаны самыми экологически благополучными регионами России. Об этом свидетельствуют данные, подготовленные общественной организацией «Зеленый патруль», публикующей рейтинги для каждого из времен года.
Места с четвертого по десятое в ТОП10 наиболее «чистых» регионов заняли Курская, Белгородская, Мурманская области, Санкт-Петербург, Ульяновская область, Чувашия и Республика Коми. Однако, по данным «Зеленого патруля», расстановка в ТОП10 может и поменяться: Алтай сместит с первой строчки тамбовчан, а в десятку войдут Краснодарский край, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.
Что касается самых неблагополучных регионов, то ими стали Свердловская область, занявшая последнее, 85-е место, Челябинская и Московская области. Последняя оказалась на 83-й позиции из-за проблем со свалками.
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