Роспановцы посоревнуются в сборе батареек

Отделом охраны окружающей среды и первичной профсоюзной организацией АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» инициирована акция «Сдай батарейку!».

Как известно, использованные в быту батарейки, выброшенные вместе с общими отходами, попадают на свалку, уже через 6-7 недель начинают разлагаться и вредные вещества попадают в почву, грунтовые воды, водные объекты, в итоге — в организм человека и животных.

"Данная акция направлена на улучшение состояния экологии, формирование экологического сознания, повышение экологической культуры сотрудников предприятия, а также вовлечение их в активную деятельность по раздельному сбору отходов, — рассказывает Ольга Андрияка, главный специалист отдела охраны окружающей среды управление ПБОТОС АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ». — Специальных промо-акций, нацеленных на привлечение интереса коллег к мероприятию не было, тем не менее, роспановцы охотно подключились к инициативе".

Завершится мероприятие в сентябре. В период с 18 по 20 сентября инициативной группой Общества будет произведен прием и взвешивание отработанных батареек типов ААА, АА, С, D, «Таблетки» с занесением информации в лист сдачи батареек с указанием Ф. И. О. участника и веса сданных элементов питания разных видов. По весу сданных батареек будут определены победители.

В Международный день мира будет размещена информация об итогах, вручение подарков лидерам, а после 21 сентября все отработанные батарейки будут переданы на переработку.

Самые активные участники акции — члены Первичной профсоюзной организацией АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» — получат специальные призы от профкома. Для них также будет организована лотерея, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

По словам организаторов, в перспективе планируется установка специальных контейнеров на территории промыслов и в офисах АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» в холле на первом этаже возле поста охраны. Сбор батареек, накопленных в домашних условиях, будет производиться ежедневно на постоянной основе.