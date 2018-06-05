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Роспановцы посоревнуются в сборе батареек
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Роспановцы посоревнуются в сборе батареек 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Отделом охраны окружающей среды и первичной профсоюзной организацией АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» инициирована акция «Сдай батарейку!».
Как известно, использованные в быту батарейки, выброшенные вместе с общими отходами, попадают на свалку, уже через 6-7 недель начинают разлагаться и вредные вещества попадают в почву, грунтовые воды, водные объекты, в итоге — в организм человека и животных.
"Данная акция направлена на улучшение состояния экологии, формирование экологического сознания, повышение экологической культуры сотрудников предприятия, а также вовлечение их в активную деятельность по раздельному сбору отходов, — рассказывает Ольга Андрияка, главный специалист отдела охраны окружающей среды управление ПБОТОС АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ». — Специальных промо-акций, нацеленных на привлечение интереса коллег к мероприятию не было, тем не менее, роспановцы охотно подключились к инициативе".
Завершится мероприятие в сентябре. В период с 18 по 20 сентября инициативной группой Общества будет произведен прием и взвешивание отработанных батареек типов ААА, АА, С, D, «Таблетки» с занесением информации в лист сдачи батареек с указанием Ф. И. О. участника и веса сданных элементов питания разных видов. По весу сданных батареек будут определены победители.
В Международный день мира будет размещена информация об итогах, вручение подарков лидерам, а после 21 сентября все отработанные батарейки будут переданы на переработку.
Самые активные участники акции — члены Первичной профсоюзной организацией АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» — получат специальные призы от профкома. Для них также будет организована лотерея, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.
По словам организаторов, в перспективе планируется установка специальных контейнеров на территории промыслов и в офисах АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» в холле на первом этаже возле поста охраны. Сбор батареек, накопленных в домашних условиях, будет производиться ежедневно на постоянной основе.
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