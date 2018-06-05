Ещё
Бурятия определит допустимый объем откачиваемой из Байкала воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бурятия определит допустимый объем откачиваемой из Байкала воды 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Министерство природы Бурятии намерено профинансировать научно-исследовательскую работу по определению допустимого и безопасного для экологии озера Байкал объема забора (изъятия) водных ресурсов. На эти мероприятия уже объявлен тендер, стартовая цена которого 2 млн рублей, сообщает портал «Номер один».
По условиям контракта нужно провести оценку качества воды Байкала, оценить возможности ее изъятия для бутилирования и питьевых целей. Также необходимо оценить риски экологии, точно рассчитать скорость откачки воды. Все эти выводы по контракту нужно будет предоставить до 1 декабря 2018 года.
Напомним, в сентябре 2017 года глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о заинтересованности китайской стороны в строительстве завода по бутилированию байкальской воды. Планируемые объемы заводы — 2 млн тонн воды в год. Тогда Цыденов отметил:
«Вода будет добываться с 400-метровой глубины. Это может повлиять на подводные течения. Необходимо оценить влияние таких течений на экологию озера».
Правительство Бурятии заявило, что по результатам исследования допустимых объемов откачки воды из Байкала, на который объявлен тендер, будет принято решение о реализации проекта завода.
АиФ Иркутск: последние новости
В этом году лихорадкой Денге заболели уже четверо туристов из Приангарья Улица Чехова в Иркутске закрывается для автомобилистов В Иркутске закрыли еще один ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Бензин подорожает в 1,5 раза571
Путин осадил журналиста по-немецки251
Смертельный круиз7
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус301
Активы «Газпрома» арестованы414
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
04:02
Удар США по Сирии привел к гибели жителей
Ближний Восток Катастрофы
01:38
МЧС предупредило москвичей
Новости Москвы Общество
00:38
Премьер-министр Нидерландов вымыл за собой пол
В мире
03:06
Казахстан запретит бензин из России
СНГ В мире
04:07
«Жизнь в Екатеринбурге стала невыносимой»
Общество
05:04
«Просто крышу сносит»: РФ ответила на угрозы из Эстонии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение