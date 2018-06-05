Бурятия определит допустимый объем откачиваемой из Байкала воды

Министерство природы Бурятии намерено профинансировать научно-исследовательскую работу по определению допустимого и безопасного для экологии озера Байкал объема забора (изъятия) водных ресурсов. На эти мероприятия уже объявлен тендер, стартовая цена которого 2 млн рублей, сообщает портал «Номер один».

По условиям контракта нужно провести оценку качества воды Байкала, оценить возможности ее изъятия для бутилирования и питьевых целей. Также необходимо оценить риски экологии, точно рассчитать скорость откачки воды. Все эти выводы по контракту нужно будет предоставить до 1 декабря 2018 года.

Напомним, в сентябре 2017 года глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о заинтересованности китайской стороны в строительстве завода по бутилированию байкальской воды. Планируемые объемы заводы — 2 млн тонн воды в год. Тогда Цыденов отметил:

«Вода будет добываться с 400-метровой глубины. Это может повлиять на подводные течения. Необходимо оценить влияние таких течений на экологию озера».

Правительство Бурятии заявило, что по результатам исследования допустимых объемов откачки воды из Байкала, на который объявлен тендер, будет принято решение о реализации проекта завода.