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Названы самые чистые регионы России
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Названы самые чистые регионы России 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com © Nikolay Gyngazov
Регионами с самой благополучной экологической обстановкой стали Тамбовская область (1-е место), Республика Алтай (2-е место) и Алтайский край (3-е место). Об этом свидетельствуют данные Экологического рейтинга субъектов России по итогам весны 2018 года общественной организации «Зелёный патруль».
Как отмечается, далее идут Курская (4-е место), Белгородская (5-е место), Мурманская области (6-е место), Санкт-Петербург (7-е место), Ульяновская область (8-е место) и Чувашская Республика (9-е место). Замыкает десятку лучших Республика Коми (10-е место)
russian.rt.com
Председатель правления «Зелёного патруля» Андрей Нагибин назвал RT регионы, которые в будущем могут войти в топ-10 субъектов с наиболее благоприятной экологической обстановкой.
«Алтайские регионы активнее решают экологические проблемы и могут потеснить Тамбовскую область с первого места. На место в десятке лучших могут претендовать Краснодарский край, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, — отметил эксперт.
Сообщается, что в нынешнем рейтинге Москва занимает 23 строчку.
Рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона, четыре раза в год.
Регионом с худшей экологической обстановкой стала Свердловская область (85-е место). По итогам 2017 года она занимала предпоследнее место. Лидером антирейтинга в прошлом году была Челябинская область, которая на данный момент занимает 84-е место.
Далее идёт Московская область (83-е место), которая попала в список из-за проблем со свалками.
Ранее «Зелёный патруль» составил Экологический рейтинг субъектов России по итогам 2017 года. Лидерами стали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край. В конце рейтинга оказались Челябинская область, Свердловская область и Московская область.
RT на русском: последние новости
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