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Ярославский губернатор заявил, что регион может «захлебнуться в мусоре»
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Ярославский губернатор заявил, что регион может «захлебнуться в мусоре» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Ежегодно в Ярославской области выявляют около 400 стихийных свалок общей площадью порядка 40 гектаров, и если срочно не предпринять мер, ярославцы «захлебнутся в собственном мусоре», заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миронов.
По словам губернатора, долгие годы проблема обращения с отходами в Ярославской области не решалась системно ни на региональном, ни на муниципальном уровнях. По подсчетам специалистов, ежедневно жители и организации региона производят около 2 тысяч тонн мусора. Это официально, по договору с полигонами, отметил Миронов.
"Кроме того, ежегодно в Ярославской области выявляется около 400 мест несанкционированных, стихийных свалок. Это примерно 40 гектаров", — подчеркнул он.
Миронов привел сравнение: 40 гектаров — площадь полигона «Скоково», куда свозятся сегодня твердые бытовые отходы.
"Если не предпринимать мер, мы захлебнемся в собственном мусоре. Поэтому мы поставили перед собой глобальную задачу: сформировать концепцию новой экологической политики, и объявить ближайшие пять лет — пятилеткой экологии в Ярославской области. Наша цель — добиться статуса экологически безопасного региона", — подчеркнул губернатор.
В числе мер, которые готовы предпринять власти — выделение средств на борьбу с несанкционированными свалками, привлечение общественности к этой проблеме.
Кроме того, отметил Миронов, осенью в регионе начнет работать единый региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов, что позволит усовершенствовать порядок сбора и переработки твердых коммунальных отходов и решить проблему несанкционированных свалок.
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