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СМИ рассказали о попытках экологов спасти Байкал
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СМИ рассказали о попытках экологов спасти Байкал 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Всемирный день окружающей среды 5 июня в России также считается Днем эколога. Эта дата призвана напомнить людям о хрупкости природы и привлечь внимание к ее проблемам. Газета «Известия» рассказала о борьбе за чистоту самого известного озера на территории нашей страны — Байкала.
Специалисты и местные жители считают основной проблемой самого крупного пресного водоема России и всей Азии не промышленное загрязнение или незаконный вылов рыбы, а бытовой мусор, оставляемый на его берегах туристами, пишет издание.
Волонтеры из числа энтузиастов ежегодно проводят очистку различных участков побережья Байкала. Каждый из таких «субботников» обычно завершается сбором до 40 тысяч мешков мусора. Экологи уже давно указывают на то, что число предприятий на озере в последние десятилетия существенно сократилось. При этом значительно вырос туристический поток.
По данным издания, отдыхающие зачастую пытаются сами вывезти мусор со своих стоянок, но муниципальные власти не готовы к переработке такого количества отходов. Ситуацию, конечно, нельзя решить при помощи команд волонтеров, численность которых не превышает обычно нескольких десятков.
В середине мая сервис по бронированию жилья Tvil.ru опубликовал ТОП‐5 востребованных городов России для отдыха на озерах этим летом. В числе самых популярных водоемов оказались Селигер и Байкал.
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