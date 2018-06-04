Новый глава омского Минприроды пообещал прекратить вырубку лесов 

Новый глава омского Минприроды Илья Лобов пообещал сократить уровень вредных выбросов в регионе и навести порядок с экологической политикой, в частности защищать леса, расположенные в черте города Омск.
«Нам необходимо следовать в русле послания президента, в котором Владимир Путин обозначил задачи до 2024 года. В Омске — это снижение выбросов промышленных предприятий на 20% и прекращение незаконной вырубки лесов в Тарском районе. Омск упоминается в новом «майском указе». Он обязателен к исполнению. В планах вовлечение жителей Омска в решение экологических проблем», — заявил Илья Лобов, которого цитирует региональное информагентство «Омскинформ».
Без внимания нового главы Минприроды Омска не остался вопрос незаконных свалок и мусорных полигонов. Его он тоже планирует решать в будущем. Вновь назначенный глава омского Минприроды намерен провести ряд серьезных изменений в экологической политике региона.
Илья Лобов, который до мая этого года был депутатом гордумы в Екатеринбурге, победил в открытом конкурсе на должность министра природных ресурсов Омска. Процесс обновления региональных кадров начался под руководством врио губернатора Омской области Александра Буркова.