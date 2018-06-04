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Суд под Воронежем закрыл завод на 45 суток за загрязнение воздуха фтористым водородом
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Суд под Воронежем закрыл завод на 45 суток за загрязнение воздуха фтористым водородом 

ТАСС 1 час назад
ВОРОНЕЖ, 4 июня. /ТАСС/. Суд в Воронежской области на 45 суток приостановил работу завода «Янберг контейнер систем», который производит металлические емкости для пива, за почти двукратное превышение в воздухе ядовитого вещества — фтористого водорода. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
"На основании протокола об административном правонарушении по статье 8.21 КоАП РФ ("Нарушение правил охраны атмосферного воздуха"), составленного управлением Росприроднадзора по Воронежской области, Новоусманский районный суд Воронежской области приостановил на 45 суток работу предприятия «Янберг контейнер систем», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Как уточнили в Росприроднадзоре по Воронежской области, при проверке специалистами ведомства в конце апреля на заводе в селе Бабякове Новоусманского района было зафиксировано 13 источников загрязнения атмосферного воздуха, в том числе один аварийный.
"В отобранных пробах воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия установлено превышение в 1,8 раза предельно допустимой концентрации фтористого водорода", — отметили в ведомстве, уточнив, что на заводе не ведется лабораторный учет выбросов загрязняющих веществ.
Фтористый водород — химическое вещество 1-го класса токсической опасности (высший класс из четырех в классификации), при аварийном выбросе может загрязнить окружающую среду в концентрациях, поражающих живые организмы. В пивоваренной и винокуренной промышленности применяется как антисептик и дезинфектор.
Компания «Янберг» создана воронежским предпринимателем в 2007 году, специализировалась на поставках использованных металлических емкостей для пива (кег) со вторичного рынка России, СНГ и Европы. В селе Бабяково Новоусманского района Воронежской области открыто ее производство нержавеющих кег на 30 и 50 литров.
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