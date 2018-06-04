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Экологические показатели столицы растут
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Экологические показатели столицы растут 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В понедельник, 4 июня, Общественный экологический совет при столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды подвел итоги проделанной работы и определил ее приоритетные направления на 2018–2919 годы. Встречу приурочили ко Дню окружающей среды, который отмечают 5 июня.
За последние годы Москве удалось улучшить свои показатели в отношении экологии. Так, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский рассказал, что уровень загрязнения воздуха в столице снизился на 30 процентов. А к 2030 году эту цифру планируют улучшить еще на 20— 30 процентов.
— Экологию в Москве удается улучшить за счет многих факторов, в том числе благодаря новым требованиям к уборке территорий и озеленению, — сказал Антон Кульбачевский. — Мы продолжим работать в этом направлении. Будем применять новую систему ухода за растениями, решать вопрос переработки отходов.
За счет модернизации очистных сооружений чище стали и водные объекты города, а гордостью столицы остаются экологически благоприятные природные зоны.
Что же касается озеленения, то на окраинах Москвы растений, по словам экспертов, больше, чем в центре. А потому упор в работе будет сделан на озеленение сердца столицы.
Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов рассказал, что на Климатическом форуме столица представит новый документ-стандарт экологической открытости Москвы, который станет главным экологическим инструментом города.
— Благодаря этому будет раскрыта, например, тема экологической информированности, обратной связи с москвичами по экологическим вопросам, — сказал он. — Такого документа сейчас нет нигде в мире, в этом смысле Москва вырвалась в мировые лидеры и показывает высокий результат работы в области охраны окружающей среды.
Валерий Петросян, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, рассказал, что еще несколько лет назад столица занимала восьмое место в мировом рейтинге городов мира с самым загрязненным воздухом. Но сейчас ситуация кардинально изменилась.
— Большая часть загрязнений в воздух поступает от автотранспорта и деятельности промышленных предприятий, — пояснил Валерий Петросян. — Но сейчас основная часть предприятий выведена за пределы Москвы, а на дорогах машин стало меньше. Этому послужило и введение платных парковок, и расширение тротуаров. Поэтому сейчас воздух в столице гораздо лучше, жить москвичам стало комфортнее.
По словам депутата Мосгордумы, председателя комиссии по экологической политике Зои Зотовой, несмотря на ряд успехов столицы, вопросы охраны окружающей среды остаются актуальными.
— Вместе с экспертами нам предстоит еще много работы, чтобы помочь прижиться системе раздельного сбора мусора, мусоросжигательным заводам, которые будут построены в нашей стране, — отметила она.
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