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Жители Перми требуют спасти умирающего от голода медведя
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Жители Перми требуют спасти умирающего от голода медведя 

Мир24 25 минут назад
Испытание неволей. Жители Перми просят спасти медведя, умирающего от голода. Более четырех лет он живет на свалке возле кафе, передает телеканал «МИР 24». Все, что он видит — это самодельная клетка и куча мусора. Хозяева приобрели мишку для привлечения клиентов. Однако вскоре о нем забыли. Как говорят экологи, сейчас косолапого кормят только местные жители. Несмотря на это, животное медленно умирает. Иногда у него нет сил даже дотянуться до еды. «Он ни разу не впадал в спячку. У него есть признаки недоедания и обезвоживания. Хозяин не соглашается отдать его в заповедник», — говорит зоозащитник Тимофей Дубровских.
Как пишут местные СМИ, прокуратура не нашла нарушений в содержании медведя.
Жители Ульяновска в минувшие выходные столкнулись на улице с медведем. Зверь разгуливал возле лесополосы в городской черте. Представитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Евгений Лисов отметил, что медведи в этих местах не обитают, это первый подобный случай. Зверь мог попасть в регион со стороны Чувашии, прогулявшись вдоль реки Свияги».
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