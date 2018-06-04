Семь заводов по переработке опасных отходов построят в России

Семь центров по переработке опасных отходов планируется построить в России к 2024 году. Об этом 4 июня сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу Минприроды

Речь, в частности, идет о переработке ртутных ламп и элементов питания.

Система распределения отходов будет единой, центральным оператором будет компания «Росатом» . Планируется, что механизм утилизации заработает по принципу «утилизируй сам или, в случае отсутствия мощностей, — передай для утилизации федеральному оператору».

В случае если у производителей нет нужных мощностей для переработки опасных отходов, эту миссию возьмет на себя государство, которое использует средства из экологического сбора.

По мнению министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, это решение предотвратит появление новых полигонов ТБО.