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Семь заводов по переработке опасных отходов построят в России
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Семь заводов по переработке опасных отходов построят в России 

360tv.ru 2 часа назад
Семь центров по переработке опасных отходов планируется построить в России к 2024 году. Об этом 4 июня сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу Минприроды.
Речь, в частности, идет о переработке ртутных ламп и элементов питания.
Система распределения отходов будет единой, центральным оператором будет компания «Росатом». Планируется, что механизм утилизации заработает по принципу «утилизируй сам или, в случае отсутствия мощностей, — передай для утилизации федеральному оператору».
В случае если у производителей нет нужных мощностей для переработки опасных отходов, эту миссию возьмет на себя государство, которое использует средства из экологического сбора.
По мнению министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, это решение предотвратит появление новых полигонов ТБО.
Ранее сообщалось, что с конца 2018 года Подмосковье станет первым регионом России, который перейдет на новый экологический стандарт. Первые три комплекса по переработке отходов появятся в Подмосковье уже в сентябре этого года — в городских округах Рошаль, Зарайск и Серебряные пруды. Всего же будет построено 11 таких комплексов.
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