Нижегородские дошкольники присоединятся к Всероссийской акции «Россия — территория Эколят»

5 июня нижегородские дошкольники присоединятся к всероссийской акции « Россия — территория Эколят — молодых защитников природы».

Цель этой акции — научить детей с раннего возраста принципам бережного отношения к природе; показать неповторимость, величие, силу и красоту природы. Любовь к природе родного края в данном случае рассматривается как одна из составляющих патриотизма — любви к своей Родине. Помочь детям быстрее освоить экологические уроки должны сказочные персонажи — Эколята.

Экологический праздник «Цветущая планета» в рамках Всероссийской акции «Россия — территория „Эколят — Молодых защитников природы“ организован при поддержке министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области , областного Законодательного собрания, регионального отделения Общероссийской общественной организации „Всероссийское общество охраны природы“. После интерактивной праздничной части, посвященной бережному отношению к природе, дошкольники и их родители вместе высадят цветы.

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