Экологический субботник по расчистке реки Темерник прошел в Ростове

Большой экологический субботник по расчистке Темерника проходит уже в третий раз. Мусор и ветки убирали по обоим берегам Темерника вдоль улицы Волоколамской и в парке культуры и отдыха имени Октября.

На уборке трудились почти 400 человек. В число волонтеров вошли не только сотрудники министерства природных ресурсов и экологии , но и множество активистов общественных организаций. «Общероссийский народный фронт», «Парк Темерник», «Порядок», «Экоправо», «Ростов — Город Будущего», студенты-волонтёры из Южного федерального университета, Донского государственного технического университета и других вузов, а также неравнодушные граждане.