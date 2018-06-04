Экологический субботник по расчистке реки Темерник прошел в Ростове 

Большой экологический субботник по расчистке Темерника проходит уже в третий раз. Мусор и ветки убирали по обоим берегам Темерника вдоль улицы Волоколамской и в парке культуры и отдыха имени Октября.
На уборке трудились почти 400 человек. В число волонтеров вошли не только сотрудники министерства природных ресурсов и экологии, но и множество активистов общественных организаций. «Общероссийский народный фронт», «Парк Темерник», «Порядок», «Экоправо», «Ростов — Город Будущего», студенты-волонтёры из Южного федерального университета, Донского государственного технического университета и других вузов, а также неравнодушные граждане.
Общими усилиями вывезли 30 грузовиков с мусором. Губернатор области Василий Голубев утвердил пятилетнюю программу реабилитации реки Темерник. К 2020 году на ее берегах должен раскинуться современный непрерывный экологический парк.