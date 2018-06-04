Всемирный день окружающей среды отметят в районе Южнопортовый

Мероприятие «Природу в обиду не дадим!», приуроченное ко Всемирному дню окружающей среды, пройдет в библиотеке № 121 района Южнопортовый.

— Для гостей учреждения культуры будет подготовлен экологический журфикс, приуроченный ко Всемирному дню окружающей среды, — сообщил руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков . — Читатели поговорят о проблемах загрязнения окружающей среды и о важности защиты и сохранения природы в первозданном виде.

Гостей ждут сегодня, 05 июня, по адресу: улица Трофимова, дом 15. Начало — в 11.00.