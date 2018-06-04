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Всемирный день окружающей среды отметят в районе Южнопортовый
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Всемирный день окружающей среды отметят в районе Южнопортовый 

Префектура Юго-Восточного административного округа 51 минуту назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Мероприятие «Природу в обиду не дадим!», приуроченное ко Всемирному дню окружающей среды, пройдет в библиотеке № 121 района Южнопортовый.
— Для гостей учреждения культуры будет подготовлен экологический журфикс, приуроченный ко Всемирному дню окружающей среды, — сообщил руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков. — Читатели поговорят о проблемах загрязнения окружающей среды и о важности защиты и сохранения природы в первозданном виде.
Гостей ждут сегодня, 05 июня, по адресу: улица Трофимова, дом 15. Начало — в 11.00.
Всемирный день окружающей среды был установлен ООН и ежегодно отмечается 05 июня, начиная с 1972 года. В России, наряду с Днем окружающей среды, в этот день отмечается также День эколога.
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