Росатом поможет разработать национальный проект по экологии

Ранее Кобылкин поручил структурным подразделениям Минприроды и подведомственным федеральным агентствам и службам разработать национальный проект «Экология» в целях реализации майского указа президента России.

Росатом давно активно работает в экологическом направлении. Речь, прежде всего, идет о комплексном обеспечении ядерной и радиационной безопасности в РФ путем решения первоочередных проблем так называемого ядерного наследия и создания объектов инфраструктуры по обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, необходимой для перевода объектов ядерного наследия в безопасное состояние с их последующей ликвидацией. Эти работы выполняются в рамках федеральной целевой программы по обеспечению ядерной и радиационной безопасности.

Ранее сообщалось, что Росатом может стать федеральным оператором по обращению с опасными отходами, соответствующий законопроект подготовило Минприроды. Такое решение было принято с учетом успешного опыта Росатома в реализации государственной политики в области обращения с радиоактивными отходами, а также наличия современных технологий комплексного обращения с особо опасными отходами при развитой управленческой и производственной инфраструктуре.