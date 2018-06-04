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Росатом поможет разработать национальный проект по экологии
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Росатом поможет разработать национальный проект по экологии 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Представители госкорпорации «Росатом» и предприятия Росатома «РосРАО» вошли в межведомственную рабочую группу Минприроды России по вопросам подготовки национального проекта «Экология», соответствующий приказ подписал глава ведомства Дмитрий Кобылкин, сообщила пресс-служба «РосРАО».
Ранее Кобылкин поручил структурным подразделениям Минприроды и подведомственным федеральным агентствам и службам разработать национальный проект «Экология» в целях реализации майского указа президента России.
Росатом давно активно работает в экологическом направлении. Речь, прежде всего, идет о комплексном обеспечении ядерной и радиационной безопасности в РФ путем решения первоочередных проблем так называемого ядерного наследия и создания объектов инфраструктуры по обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, необходимой для перевода объектов ядерного наследия в безопасное состояние с их последующей ликвидацией. Эти работы выполняются в рамках федеральной целевой программы по обеспечению ядерной и радиационной безопасности.
Кроме того, Росатом участвует в экологических проектах вне контура атомной отрасли. Так, энергомашиностроительный дивизион Росатома холдинг «Атомэнергомаш» поставит в 2019-2020 годах оборудование для мусоросжигательных электростанций компании «РТ-Инвест» (входит в Ростех) в Московской области,
Ранее сообщалось, что Росатом может стать федеральным оператором по обращению с опасными отходами, соответствующий законопроект подготовило Минприроды. Такое решение было принято с учетом успешного опыта Росатома в реализации государственной политики в области обращения с радиоактивными отходами, а также наличия современных технологий комплексного обращения с особо опасными отходами при развитой управленческой и производственной инфраструктуре.
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