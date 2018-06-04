Обучение инспекторов по охране окружающей среды началось в Москве с понедельника

Учебная программа «Основы экологической безопасности и общественного экологического контроля», предназначенная для общественных инспекторов по охране окружающей среды, стартовала в Москве в понедельник и продлится до 9 июня, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Символично, что обучение общественных инспекторов по охране окружающей среды стартует накануне Дня эколога и в Год волонтера. Для нас очень важна поддержка активных граждан, неравнодушных к экологическим проблемам. Надеюсь, обучение первой группы волонтеров пройдет успешно, и мы будем плодотворно сотрудничать», — сказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский

Обучение пройдет с 4 по 9 июня 2018 года. Первыми слушателями станут 25 волонтеров, активистов экологических движений и инициативных групп граждан. Они контролируют состояние городских заказников, парков, скверов и водоемов, собирают подписи и готовят обращения в органы власти, помогая тем самым выявлять и предотвращать нарушения природоохранного законодательства, а также правил пожарной безопасности.

Программу разработали специалисты регионального отделения ОНФ в Москве и Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям МЧС по столице при поддержке департамента природопользования и охраны окружающей среды. В разработке программы приняли участие эксперты, представители общественных и государственных природоохранных организаций, обладающие уникальными методиками обучения горожан экологической грамотности.

Министерство юстиции РФ 22 февраля 2018 года зарегистрировало приказ Минприроды России «Об утверждении порядка организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды». В марте 2018 года на заседании коллегии департамента природопользования и окружающей среды Москвы озвучили решение об организации работы по созданию групп общественных инспекторов по охране окружающей среды в Москве.

На основании приказа при департаменте природопользования создается специальная комиссия, которая будет принимать экзамен у экоактивистов. Те, кто успешно сдаст экзамен, получат удостоверение общественных инспекторов.