4 июня стартует программа обучения общественных инспекторов города Москвы

«Символично, что обучение общественных инспекторов по охране окружающей среды стартует накануне Дня эколога и в Год волонтера. Для нас очень важна поддержка активных граждан, неравнодушных к экологическим проблемам. Надеюсь, обучение первой группы волонтеров пройдет успешно, и мы будем плодотворно сотрудничать», — отметил руководитель Департамента природопользования Антон Кульбачевский

Обучение пройдет с 4 по 9 июня 2018 года. Первыми слушателями станут 25 волонтеров, активистов экологических движений, инициативных групп граждан, которые занимают активную гражданскую позицию. Они держат на контроле состояние городских заказников, парков, скверов и водоемов, собирают подписи и готовят обращения в органы власти, помогая тем самым выявлять и предотвращать нарушения природоохранного законодательства, правил пожарной безопасности.

В разработке программы приняли участие эксперты, представители общественных и государственных природоохранных организаций, обладающие уникальными методиками обучения горожан экологической грамотности. Важное значение уделяется приобретению практических навыков: умению осуществлять экологический мониторинг и экологическую экспертизу, полный осмотр места происшествия, фото— и видеофиксацию, составлять акт осмотра, работать с нормативной, научно-технической и справочной литературой.

Напомним, 22 февраля 2018 г. Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало приказ Минприроды России от 12.07.2017 №403 «Об утверждении порядка организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды». В марте 2018 г. на заседании коллегии Департамента природопользования и окружающей среды Москвы было озвучено решение об организации работы по созданию групп общественных инспекторов по охране окружающей среды в Москве. На основании приказа №403 при Департаменте природопользования создается специальная Комиссия, которая будет принимать экзамен у экоактивистов, те, кто успешно сдаст экзамен, получат удостоверение общественных инспекторов.

Пресс-служба Департамента природопользования

и охраны окружающей среды города Москвы