«А люди задыхались». Челябинские заводы втайне сжигали автобусы

Экологи выявили несколько предприятий, незаконно работающих в Курчатовском районе Челябинска , передает источник «ФедералПресс»

Нарушителей поймали после многочисленных обращений местных жителей в областную экологическую приемную. Горожане жаловались на сильный химический запах и едкий запах гари.

«В минувшие выходные министерством экологии совместно с активистами областной экологической приемной был организован внеплановый рейд на производственные площадки по улице Автодорожной, — рассказал «ФедералПресс» член экологического совета при губернаторе Челябинской области Виталий Безруков . — В результате проверки были выявлены факты сжигания отходов, в частности, обжига автобусов и металлолома, что вызывало сильное задымление и едкий химический запах».

У большинства предприятий не было разрешительной документации, отсутствовали документы на землю, лицензии на хранение и переработку отходов, а также разрешения на выбросы. По выявленным фактам были возбуждены дела об административных правонарушениях. Компаниям грозит штраф до 200 тысяч рублей.

«ФедералПресс» напоминает, что в конце прошлой недели Росприроднадзор пообещал «принять жесткие меры» в отношении восьми челябинских предприятий-загрязнителей. Поводом для такой реакции ведомства опять же стали жалобы местных жителей. По ночам фирмы обжигали трубы, распространяя гарь и смог на соседние районы — люди задыхались.