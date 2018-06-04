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«А люди задыхались». Челябинские заводы втайне сжигали автобусы
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«А люди задыхались». Челябинские заводы втайне сжигали автобусы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Экологи выявили несколько предприятий, незаконно работающих в Курчатовском районе Челябинска, передает источник «ФедералПресс».
Нарушителей поймали после многочисленных обращений местных жителей в областную экологическую приемную. Горожане жаловались на сильный химический запах и едкий запах гари.
«В минувшие выходные министерством экологии совместно с активистами областной экологической приемной был организован внеплановый рейд на производственные площадки по улице Автодорожной, — рассказал «ФедералПресс» член экологического совета при губернаторе Челябинской области Виталий Безруков. — В результате проверки были выявлены факты сжигания отходов, в частности, обжига автобусов и металлолома, что вызывало сильное задымление и едкий химический запах».
У большинства предприятий не было разрешительной документации, отсутствовали документы на землю, лицензии на хранение и переработку отходов, а также разрешения на выбросы. По выявленным фактам были возбуждены дела об административных правонарушениях. Компаниям грозит штраф до 200 тысяч рублей.
«ФедералПресс» напоминает, что в конце прошлой недели Росприроднадзор пообещал «принять жесткие меры» в отношении восьми челябинских предприятий-загрязнителей. Поводом для такой реакции ведомства опять же стали жалобы местных жителей. По ночам фирмы обжигали трубы, распространяя гарь и смог на соседние районы — люди задыхались.
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