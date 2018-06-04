На остров Вилькицкого набирают добровольцев

На Ямале началась заявочная кампания по набору добровольцев для участия в экологической экспедиции на остров Вилькицкого.

Она продлится до 7 июня. Экспедиция пройдёт в две смены: с 8 по 30 июля, с 22 июля по 13 августа. Заполнить заявку для участия необходимо на сайте общественной организации «Зелёная Арктика».

На каждую смену отберут по 15 добровольцев. Они пройдут заочно тестирования и тренировочные сборы. Как отметили в окружном департаменте международных и внешнеэкономических связей, за годы международное волонтерство доказало свою эффективность на острове Белый, поэтому этот принцип сохранят и при организации экспедиции на Вилькицкого. Уже известно, что в этом году свой экологический вклад в очистку острова внесут двое ребят из Казахстана