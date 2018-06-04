На остров Вилькицкого набирают добровольцев 

На Ямале началась заявочная кампания по набору добровольцев для участия в экологической экспедиции на остров Вилькицкого.
Она продлится до 7 июня. Экспедиция пройдёт в две смены: с 8 по 30 июля, с 22 июля по 13 августа. Заполнить заявку для участия необходимо на сайте общественной организации «Зелёная Арктика».
На каждую смену отберут по 15 добровольцев. Они пройдут заочно тестирования и тренировочные сборы. Как отметили в окружном департаменте международных и внешнеэкономических связей, за годы международное волонтерство доказало свою эффективность на острове Белый, поэтому этот принцип сохранят и при организации экспедиции на Вилькицкого. Уже известно, что в этом году свой экологический вклад в очистку острова внесут двое ребят из Казахстана.
Напомним, в прошлом году на остров Вилькицкого отправили добровольческий отряд, в который вошли опытные волонтёры, зарекомендовавшие себя в предыдущих экспедициях на остров Белый. Среди них — представители общественной организации «Зелёная Арктика», сотрудники компаний «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и «Транснефть», соотечественники из Болгарии и Израиля, спасатель МЧС России, а также два учёных-эколога. Основной целью первой экспедиции было обследование и оценка современного состояния экологии на арктическом острове. Во время экспедиции волонтёры очистили район полярной метеостанции площадью два гектара, собрали более 300 металлических бочек, подняли на деревянные поддоны тяжёлые металлические агрегаты общим тоннажем пять тонн. Помимо экологической уборки участники экспедиции подготовили место для проживания следующих экспедиций, провели аэрофотографирование, инвентаризацию опасных отходов и объектов бывшей инфраструктуры, исследования почвы и растительности, радиоэкологические и гидроэкологические исследования.