Семь центров переработки опасных отходов планируют создать в России до 2024 года

ТАСС , 4 июня. Семь межрегиональных центров переработки опасных отходов намерены сформировать в России до 2024 года. Соответствующие планы были представлены на совещании под председательством министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина , сообщила в понедельник пресс-служба Минприроды РФ.

"Законопроектом предусматривается, в частности, создание единой системы, центральное место в которой должен занять федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности. Документ предусматривает привлечение в качестве такой организации госкорпорацию «Росатом» , — говорится в сообщении.

На совещании Кобылкин отметил, что при отсутствии возможности утилизировать отходы самостоятельно производителям нужно передать их федеральному оператору. «Основной принцип предлагаемого механизма — утилизируй сам, или, в случае отсутствия мощностей, передай для утилизации федеральному оператору», — цитирует его пресс-служба.