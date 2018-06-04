Прокуратура Омской области выявила более 1,2 тыс. нарушений норм обращения с отходами

Прокуратура Омской области выявила более 1,2 тыс. нарушений по результатам проверки исполнения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и хозяйствующих субъектов региона. Об этом сообщает ИА «Город55» со ссылкой на ведомство.

В ходе проверки, помимо прочего, были выявлены случаи несоответствия территорий складирования отходов экологическим и санитарным требованиям. Сбор и вывоз отходов осуществлялся на ненадлежащем уровне, что привело к образованию несанкционированных свалок и прочим нарушениям.

В сообщении также уточняется, что, по официальным данным, в границах Омской области ежегодно только 5% образующихся твердых коммунальных отходов утилизируются и обезвреживаются, а оставшиеся 95% направляются на хранение и захоронение.