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Оператора по обращению с ТКО в Самарской области определят до 6 августа
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Оператора по обращению с ТКО в Самарской области определят до 6 августа 

ТАСС 1 час назад
Фото: События
САМАРА, 5 июня. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) будет определен в Самарской области до 6 августа. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.
"Согласно дорожной карте, проведение конкурсного отбора, регулирование тарифа и заключение соглашения между региональным оператором и правительством Самарской области предусмотрено до 6 августа 2018 года с учетом требований федерального закона «Об отходах производства и потребления», — отметили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, в сентябре 2016 года в Самарской области была утверждена территориальная схема обращения с отходами. В 2016-2017 годах проводилась подготовка инфраструктуры региона к проведению конкурсного отбора по выбору регионального оператора. В частности, определены инвесторы и согласованы инвестпроекты строительства на территории области трех экотехнопарков (Тольяттинский, Красноярский, Волжский) общей мощностью свыше 900 тыс. тонн отходов в год, что составляет свыше 50% от общего количества образующихся отходов в Самарской области.
"Планомерная реализация указанных проектов позволит уже к 2022 году обеспечить обработку 95% образующихся отходов на мусоросортировочных станциях. В настоящее время на мусоросортировочных станциях обрабатывается 36% отходов", — рассказали в пресс-службе.
Реформа системы обращения с отходами началась в России в 2017 году. В соответствии с ней регионы должны утвердить территориальные схемы и программы обращения с ТКО, нормативы их накопления, выбрать единых региональных операторов, которые возьмут на себя все этапы работы с отходами — от вывоза мусора до устранения нелегальных свалок. Срок начала реформы, принципиально меняющей существующий механизм обращения с ТКО в стране, был продлен до 1 января 2019 года.
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