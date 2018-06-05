Оператора по обращению с ТКО в Самарской области определят до 6 августа

САМАРА , 5 июня. / ТАСС /. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) будет определен в Самарской области до 6 августа. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Согласно дорожной карте, проведение конкурсного отбора, регулирование тарифа и заключение соглашения между региональным оператором и правительством Самарской области предусмотрено до 6 августа 2018 года с учетом требований федерального закона «Об отходах производства и потребления», — отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в сентябре 2016 года в Самарской области была утверждена территориальная схема обращения с отходами. В 2016-2017 годах проводилась подготовка инфраструктуры региона к проведению конкурсного отбора по выбору регионального оператора. В частности, определены инвесторы и согласованы инвестпроекты строительства на территории области трех экотехнопарков (Тольяттинский, Красноярский, Волжский) общей мощностью свыше 900 тыс. тонн отходов в год, что составляет свыше 50% от общего количества образующихся отходов в Самарской области.

"Планомерная реализация указанных проектов позволит уже к 2022 году обеспечить обработку 95% образующихся отходов на мусоросортировочных станциях. В настоящее время на мусоросортировочных станциях обрабатывается 36% отходов", — рассказали в пресс-службе.