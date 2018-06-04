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Под Тюменью дорога в дачный поселок превратилась в мусорную свалку
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Под Тюменью дорога в дачный поселок превратилась в мусорную свалку 

72.ru 34 минуты назад
Фото: 72.ru
Жители дачного поселка «Аракчино», расположенного под Тюменью, вынуждены наблюдать, как рядом с ними каждый год растет свалка. Местные обращаются в надзорные органы, чтобы им помогли решить их мусорную проблему. Сам полигон располагается на 25-м километре Велижанского тракта. Мусор, который появился у дороги, ведущей к дачам, волнует местных жителей не первый год. Они говорят, что отходы везут на полигон постоянно. Нередко водители сбрасывают его, не доезжая до свалки. — Жители данного поселка уже на протяжении 4 лет наблюдают, как свалка разрастается. На сегодняшний день туда свозят все твердые и жидкие бытовые отходы. Раньше дорогу подремонтировали, а мусор, разбросанный вдоль дорог, убрали. Но сейчас продолжили валить отходы дальше. Мусором завалена огромная территория, — рассказывает жительница дачного поселка Елена Дубровина. Тюменка опасается, что вскоре мусор будут валить прямо на дорогу, ведущую к ДНТ «Аракчино». Сейчас Елена Дубровина написала жалобу в тюменский Росприроднадзор, чтобы они разобрались в ситуации. В администрации тюневского сельского поселения заявили, что в мусоре на дороге виноваты водители мусоровозов. Также глава поселка пообещал в ближайшее время убрать заваленную мусором территорию. — По направлению в СНТ «Аракчино» находится санкционированный полигон временного размещения. У нас в связи с затяжной весной была проблема с дорогой, поэтому не очень добросовестные люди сбрасывали мусор прямо на дорогу, — рассказал Николай Костко, глава сельского поселения. Четыре года назад уже разгорался конфликт вокруг этой же свалки. Тогда всё закончилось тем, что подрядная организация, вывозившая отходы, получила выговор. Позже оштрафовали и администрацию тюневского сельского поселения.
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