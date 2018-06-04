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На протяжении всего чемпионата мира по футболу в зоопарке будет проводиться экомарафон
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На протяжении всего чемпионата мира по футболу в зоопарке будет проводиться экомарафон 

Управа района Коньково 1 час назад
Фото: Управа района Коньково
Завтра, 5 июня, в столичном зоосаде будут отмечать Всемирный день окружающей среды.
Детей в этот день ждут мастер-классы, где им расскажут о правильном обращении с пластиковыми бутылками и другими отходами, а также научат мастерить из пластика необычные и полезные в быту предметы. «Одновременно в открытом лектории зоопарка пройдут встречи с экоактивистами, а на круге катания представят выставку работ фотографа Ольги Мичи, посвященных красоте животного мира и проблемам окружающей среды. Посетители смогут принять участие в экологических мастер-классах ГПБУ „Мосприрода“», — сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы.
Кроме того, завтра в зоопарке состоится презентация новейшего образца системы раздельного сбора мусора, который в скором времени появится на территории зоосада и позволит минимизировать загрязнения.
5 июня в зоопарке начнут работу пункты сбора пластика, которые будут открыты на протяжении всего чемпионата мира по футболу. Их можно будет найти у главного входа в зоопарк. Принести пластик можно будет с 12 до 15.00.
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