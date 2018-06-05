Более 30% москвичей готовы к раздельному сбору мусора

Об этом заявил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский

"Наша глобальная задача — снизить нагрузку на полигоны за счет раздельного сбора отходов. И, как показывают опросы, уже более 30% москвичей готовы к раздельному сбору мусора. Сейчас появились предприятия, готовые к раздельной переработке пластиковых отходов", — сказал он в ходе запуска акции «Экомарафон», передает Агенство «Москва»

Кульбачевский также отметил, что в столичном регионе объем пластиковых отходов составляет около одного триллиона тонн в год, однако перерабатывается лишь 30 тысяч тонн. При этом они обеспечены сырьем лишь на 40%.

Акция «Экомарафон» будет проходить в течение месяца в период чемпионата мира по футболу 2018 года. Она призвана показать москвичам и гостям столицы пользу от раздельного сбора мусора.

С 5 июня в рамках акции на территории Московского зоопарка будет проходить сбор пластиковых бутылок, которые потом отправят на переработку. Также в ходе акции в зоопарке пройдут лекции и мастер-классы, посвященные раздельному сбору мусора.

Ранее сообщалось, что на столичных стадионах во время проведения ЧМ-2018 установят контейнеры для раздельного сбора мусора.

Весь мусор, собранный во время ЧМ, отправят на переработку. Количество бачков пока неизвестно, оно будет согласовываться со службой безопасности. Такая практика применяется на стадионах по всему миру. Кроме того, информировать болельщиков о нормах экологического поведения во время ЧМ-2018 будут волонтеры.

В конце декабря 2017 года Владимир Путин подписал закон о раздельном сборе мусора. Он закрепляет необходимость сортировки отходов на законодательном уровне и содержит меры по стимулированию к этому предприятий и граждан.

В документе уточняют понятия сбора и накопления отходов, а также «отходы от использования товаров». Прописаны требования к площадкам сбора мусора.

Региональные власти должны будут согласовать с гражданами территориальные схемы размещения отходов. При их составлении местным органам власти дадут широкие полномочия.