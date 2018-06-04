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Самбисты и пауэрлифтеры ликвидируют свалки шин в Подмосковье
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Самбисты и пауэрлифтеры ликвидируют свалки шин в Подмосковье 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
5 июня, в День эколога, заслуженные спортсмены продемонстрируют, как надо разбираться с незаконными свалками. Самбисты и пауэрлифтеры спортивной школы ЦДЮС на скорость разберут свалку шин на Афанасовском шоссе неподалеку от деревни Троицкое.
В соревновании примут участие заслуженный тренер России, старший тренер сборной Московской области по самбо Юрий Гончаров, 10-кратная победительница первенства России по самбо, 3-кратная победительница первенства мира по самбо, 7-кратная победительница первенства мира по универсальному бою Екатерина Мытарева и многие другие. По окончанию состязания юные экологи Мытищ примут спортсменов в почетные экологи.
В ликвидации свалки также примут участие представители администрации города Мытищи и Фонда рационального природопользования, организатора экологической программы «Шина». В рамках программы с начала года жители Московского региона сдали на переработку почти 2 тысячи тонн старых покрышек.
Мероприятие начнется в 13:00 на Афанасовском шоссе вблизи деревни Троицкое.
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