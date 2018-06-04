Самбисты и пауэрлифтеры ликвидируют свалки шин в Подмосковье

5 июня, в День эколога, заслуженные спортсмены продемонстрируют, как надо разбираться с незаконными свалками. Самбисты и пауэрлифтеры спортивной школы ЦДЮС на скорость разберут свалку шин на Афанасовском шоссе неподалеку от деревни Троицкое.

В соревновании примут участие заслуженный тренер России , старший тренер сборной Московской области по самбо Юрий Гончаров , 10-кратная победительница первенства России по самбо, 3-кратная победительница первенства мира по самбо, 7-кратная победительница первенства мира по универсальному бою Екатерина Мытарева и многие другие. По окончанию состязания юные экологи Мытищ примут спортсменов в почетные экологи.

В ликвидации свалки также примут участие представители администрации города Мытищи и Фонда рационального природопользования, организатора экологической программы «Шина». В рамках программы с начала года жители Московского региона сдали на переработку почти 2 тысячи тонн старых покрышек.

Мероприятие начнется в 13:00 на Афанасовском шоссе вблизи деревни Троицкое.