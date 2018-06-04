«Нет понимания — ждите силовиков»: министр экологии заявил о продолжении проверок на заводах

Экологические проверки на предприятиях Челябинской области будут продолжены. Об этом сегодня, 4 июня, на своей первой пресс-конференции заявил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачёв

— У нас и Росприроднадзора есть желание заниматься профилактической работой, нет задачи крушить, уничтожать или кошмарить бизнес, как говорит президент. Но если бизнесмены не понимают, не проводят необходимых мероприятий, тогда применяются более жёсткие меры. На встрече с министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным было чётко сказано: «Мы играть прекращаем». Если нет понимания, значит, ждите силовиков, — сказал министр экологии.

По словам Сергея Лихачёва, специалисты Минэкологии участвуют во всех проверках, инициированных Росприроднадзором. Последняя проверка ведомства показала превышение опасных веществ в сточных водах ЧМК.

— Конечно, мы были в курсе этой проверки, есть результаты, но комментировать их я не могу. Это предприятия федерального подчинения, но мы предоставляем свои лаборатории для проведения исследований, даём экспертную оценку. Мы единая команда, — объяснил Сергей Лихачёв.

Министр экологии отказался прокомментировать и строительство Томинского ГОКа. Он заявил, что это федеральный проект, и нужно дождаться результатов экспертиз.

Сергей Лихачёв также опроверг информацию о том, что Минэкологии намерено взять на себя часть функций Росприроднадзора. По словам министра, сейчас ставка делается на систему квотирования норм предельно-допустимой концентрации (ПДК) выбросов.

— Мы не имеем права отнимать у Росприроднадзора функции, но будем сотрудничать по поводу улучшения экологической ситуации. Министерство получит инструмент, который позволит вносить предложения в Росприроднадзор по экологическим нормативам. Для нас это важно, — сказал Лихачёв.

Министр также сообщил, что ряд предприятий уже объявили о желании вложиться в экологические мероприятия, чтобы получить налоговую льготу. Есть договорённости с Челябинским цинковым заводом , «Магнезитом», ММК заявило о готовности вложить 35 миллиардов рублей, РМК — 5,5 миллиарда. Договор уже подписан с «Мечелом» на 1,4 миллиарда рублей на три года. За это время выбросы должны снизиться на 25–30%.

— Здесь есть тонкая грань. Одно предприятие постоянно говорит, что снизило выбросы в два раза. Но это количественные показатели, а есть ещё качественные, то есть нужно смотреть сам состав ПДК, и мы это будем делать, — отметил министр экологии.

Сергея Лихачёва назначили министром экологии региона 21 мая Сергей Лихачёв подчеркнул, что сотрудники министерства регулярно выезжают с проверками по жалобам горожан. Так, на прошлой неделе были оштрафованы две компании, которые незаконно работали возле цинкового завода. Одна фирма сожгла два старых автобуса, а другая занималась обжигом меди.