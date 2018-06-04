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Больше 200 человек вышли на экологический субботник по очистке памятника природы Малышевские гривы
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Больше 200 человек вышли на экологический субботник по очистке памятника природы Малышевские гривы 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Фото: НПБольше 200 человек вышли на экологический субботник по очистке памятника природы Малышевские гривы2 июня 2018 года служащие областных министерств, сотрудники региональной природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора по ПФО вместе с нижегородскими активистами вышли на уборку территории памятника природы в черте Нижнего Новгорода — Малышевских грив. Инициатором уборки стало министерство экологии Нижегородской области.
Экологический субботник, несмотря на сырую погоду, собрал больше 200 человек. Многие привели с собой детей, чтобы на своем примере показать им бережное отношение к природе.
«В Нижегородской области 403 особо охраняемые природные территории. Одну из таких территорий — Малышевские гривы — мы решили очистить в преддверии нашего профессионального праздника — Дня эколога, который отмечается 5 июня. Хотелось бы, чтобы не только те, кто присоединились к нам на субботнике, но и все нижегородцы были более ответственными по отношению к природе и прилагали усилия для того, чтобы сделать нашу область чище. Эта совместная работа начинается с малых действий — очистки газона у дома, уборки за собой места после пикника», — сказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Арсений Дряхлов.
В ходе субботника на берегах озер Малышевских грив было собрано около 500 мешков мусора — в основном это то, что оставляют после себя нижегородцы, приезжающие сюда на пикники.
Малышевские гривы — памятник природы регионального значения, одна из трех уникальных пойменных дубрав в Нижнем Новгороде (также есть Таланова роща в Автозаводском районе и Копосовская дубрава в Сормовском). На территории Малышевских грив хорошо прослеживается классическое строение поймы крупной реки. По неглубоким понижениям в пойме встречается редкая в области ива пурпурная, в пойменных озерах и по берегам залива Оки также произрастают редкие растения. На территории памятника природы обитают редкие виды животных, занесенные в Красную книгу Нижегородской области: белокрылая крачка, речная крачка, черная крачка, малая чайка, обыкновенный зимородок, пятнистый муравей.
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