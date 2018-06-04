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Новый министр экологии Южного Урала раскрыл свои планы
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Новый министр экологии Южного Урала раскрыл свои планы 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Новый министр экологии Челябинской области Сергей Лихачёв раскрыл направления, по которым будет работать его ведомство, сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск».
«Прежде всего, губернатор мне лично поставил задачу сделать работу министерства открытой для населения и СМИ, — заявил Сергей Лихачёв. — Прежде мы были, конечно, недостаточно прозрачны. Второе направление — закрытие и рекультивация свалки в Челябинске. Третье — улучшение качества воздуха и введение сводных расчётов».
Министр также сообщил, что в ближайшее время начнётся эстетическая чистка реки Миасс, а затем и капитальная. Автомобилистов будут стимулировать к переходу на газовое топливо — в том числе, за счёт налоговых льгот. Обещано ужесточить контроль за качеством топлива и постепенно перейти на раздельный сбор мусора.
Попутно идёт работа над созданием Экологической стратегии области. Кроме того, на Южном Урале появится экспертный совет по экологическим проблемам.
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