Новый министр экологии Южного Урала раскрыл свои планы

«Прежде всего, губернатор мне лично поставил задачу сделать работу министерства открытой для населения и СМИ, — заявил Сергей Лихачёв. — Прежде мы были, конечно, недостаточно прозрачны. Второе направление — закрытие и рекультивация свалки в Челябинске . Третье — улучшение качества воздуха и введение сводных расчётов».

Министр также сообщил, что в ближайшее время начнётся эстетическая чистка реки Миасс, а затем и капитальная. Автомобилистов будут стимулировать к переходу на газовое топливо — в том числе, за счёт налоговых льгот. Обещано ужесточить контроль за качеством топлива и постепенно перейти на раздельный сбор мусора.

Попутно идёт работа над созданием Экологической стратегии области. Кроме того, на Южном Урале появится экспертный совет по экологическим проблемам.