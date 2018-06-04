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Выгул бойцовых собак возьмут под контроль
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Выгул бойцовых собак возьмут под контроль 

News.ru 2 часа назад
Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды рассматривает законопроект о регистрации домашних животных, который также подразумевает правила выгула бойцовых собак. Владельцам собак бойцовских пород теперь предстоит регистрировать своих животных, а также выгуливать их только в наморднике и с ошейником.
Кроме того, по словам главы комитета Владимира Буратова, законопроект предполагает бесплатную регистрацию животных. Этим будет заниматься территориальные подразделения Россельхознадзора или ветеринарные службы.
Законопроект также предлагает ограничить право содержать опасных диких животных, в том числе тигров, леопардов и медведей, в многоквартирных домах, домовладениях и на приусадебных и дачных участках, сообщает РИА Новости.
Перечень запрещённых животных будет установлен правительством. Их владельцы обязуются зарегистрировать животных до 1 июля 2020 года.
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