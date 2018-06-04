В столице соберут пластиковые бутылки

У Московского зоопарка на время ЧМ-2018 появятся станции сбора пластиковых бутылок

Станции для сбора пластиковых бутылок установят у входа в Московский зоопарк на время чемпионата мира по футболу в рамках акции "Экомарафон". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента природопользования и защиты окружающей среды.

"5 июня в рамках акции на главном входе будут установлены специальные станции сбора пластиковых бутылок. Пункты сбора пластика у Московского зоопарка будут работать в течение всего чемпионата мира по футболу, а весь собранный пластик отправится на переработку", — говорится в сообщении.

"Экомарафон" начнется 5 июня за 10 дней до начала чемпионата мира по футболу, он приурочен к старту соревнований, Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога, добавили в департаменте. "Вместе с тысячами туристов в Москве и других городах, где будут проходить матчи в рамках чемпионата, появятся тонны пластиковых отходов. Очень важно, чтобы жители нашей страны были готовы помочь очистить города от пластикового мусора и не допустить негативных последствий для экологии", — пояснили в пресс-службе.

В день старта "Экомарафона" Московский зоопарк презентует систему подземных мусороприемников для раздельного сбора отходов. Такая система в ближайшем будущем появится на территории парка. Также 5 июня в зоопарке появятся несколько арт-объектов, сделанных из пластика, пройдут мастер-классы по правильному обращению с пластиковыми бутылками и другими отходами, ряд лекций эко-активистов, посвященных ситуации с пластиком в Московском регионе