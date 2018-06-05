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В Новосибирской области в июле пройдет экологический лагерь
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В Новосибирской области в июле пройдет экологический лагерь 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. C 6 по 15 июля 2018 года будет проходить восьмой волонтерский экологический лагерь «Живая Издревая — 2018», сообщается на официальной странице волнтерского корпуса Новосибирской области во «ВКонтакте».
Главной целью проекта является сохранение природы реки Издревой, уникальных видов растений и животных.
Волонтеры смогут принять участие в самых разнообразных мероприятиях, а также приобрести ценный опыт и знания об организации экологических проектов.
Посетить лагерь может любой желающий старше 18 лет.
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