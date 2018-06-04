Экоцентр «Битцевский лес» организует для детей цикл занятий «Юный эколог»

Чем заняться детям в городе летом? Конечно, познакомиться с его природой! Экоцентр «Битцевский лес» Мосприроды приглашает дошкольников 4-6 лет на цикл занятий «Юный эколог».

Ребята поближе познакомятся с природой Средней полосы России . Узнают, откуда берется вода, свет, тепло, смогут изучить, что из чего сделано, понять сложные термины, исследовать природу в городе и сделать свои первые открытия.

Занятия бесплатные. Они пройдут 4, 6, 11, 13 и 18 июня в 15:00. Необходима предварительная запись на весь цикл по телефону 89163065650.