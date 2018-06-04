Битцевский парк приглашает стать экологами

Расположенный в ЮЗАО экоцентр «Битцевский лес» организует для детей цикл занятий «Юный эколог».

Ясенево: последние новости

Система навигации в Московском метрополитене будет полностью заменена до конца года

В первый день лета будет 12-17 градусов тепла

В гимназии имени Н. М. Карамзина прошли уроки памяти "Будем жить и помнить"