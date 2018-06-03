Антон Кульбачевский: Откроем три новых экоцентра

Что требуется для решения проблемы мусора в Москве ? Об этом в интервью «ВМ» рассказал руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский

— Антон Олегович, как быть с мусором? Что Департамент природопользования предлагает для решения этой проблемы?

— Проблема утилизации отходов действительно одна из самых острых для многих регионов России , в том числе для Москвы и Московской области . И, конечно, одно из главных направлений, по которому нужно идти, чтобы решить проблему, — это раздельный сбор и переработка отходов. В правительстве Москвы темой обращения с отходами занимается Департамент ЖКХ, что касается нашего департамента, то мы занимаемся экологической политикой и экологическим просвещением.

Статистика показывает, что уже на сегодняшний день 30 процентов москвичей готовы разделять отходы. Мы работаем в этом направлении, проводим разные акции, экологические уроки в школах и лекции в вузах. Наша задача — чтобы как можно больше людей осознали, что решение проблемы мусора необходимо начать с себя. Например, мы ежегодно проводим акцию «Разделяй и используй!». Специально маркированные машины объезжают все округа Москвы, делая остановки возле школ, вузов, торговых центров. На каждой точке устанавливают контейнеры для раздельного сбора отходов — металла, пластика, стекла, бумаги и оргтехники. Затем все собранные отходы вывозят на переработку. Акция показывает положительную динамику — в 2014 году участники акции собрали две тонны отходов, в 2017 году — более 33 тонн, а за 2018-й — уже более 37 тонн. Таким образом, для решения проблемы утилизации отходов необходимы две составляющие — готовность населения разделять отходы и соответствующая инфраструктура по переработке всего их объема. Только тогда проблема будет решена.

— Весной и летом высока опасность пожаров в парках. Как решаете эту проблему?

— На особо охраняемых природных территориях Москвы начиная с апреля усилены меры пожарной безопасности — инспекторы патрулируют территории, совместно с МЧС проводились учения по взаимодействию при тушении лесных пожаров, закуплена специальная техника для тушения пожаров, в том числе с воды. Из парков убирают сухостойные деревья и валежник, следят, чтобы не было поджогов травы, установлены информационные стенды с правилами поведения населения в местах массового отдыха. Самая большая нагрузка на природные территории началась в период майских праздников, когда на ООПТ увеличилось количество отдыхающих. Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы просит посетителей парков бережно относиться к природе, не нарушать запрет на разведение костров и устраивать пикники на специально отведенных точках, оборудованных местами для мангалов, столами, лавочками и мусорными контейнерами. Штраф за разжигание костров на территориях ООПТ, а также замусоривание территории составляет от 4000 до 5000 рублей — для физических лиц и до 300 000 рублей — для юридических лиц.

— А принимали ли экологи участие в городских субботниках?

— Конечно. В рамках месячника по благоустройству прошли субботники 14 и 21 апреля. Кроме того, 21 апреля мы организовали масштабный субботник в природном заказнике «Долина реки Сетуни», посвященный Дню Земли. Убрали территорию парка от мусора, высадили цветы, а также приняли участие в мастерклассах, фотоквесте.

— В июне в Москве состоится чемпионат мира по футболу. Принимаются ли какие-то меры по обеспечению экологической безопасности?

— В Москве матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 будут проходить на двух стадионах — «Открытие Арена» и «Лужники», сертифицированных по требованиям «зеленых» стандартов BREEAM. Также на площадках мероприятий чемпионата будет обеспечен раздельный сбор твердых бытовых отходов. Кроме того, будет проводиться мониторинг атмосферного воздуха, и граждан будут информировать о состоянии окружающей среды в период проведения чемпионата.

— Какие новые акции и проекты по экопросвещению москвичей запланированы в этом году?

— У нас, кроме традиционных акций, которые уже прошли весной — «Час Земли», «День Земли» и «Разделяй и используй», 9 июня пройдет праздник, посвященный Дню эколога, в парке «Сказка» на территории природно-исторического парка «Москворецкий». Приглашаю всех желающих принять участие. Также традиционно осенью мы участвуем в акции Всемирный день без автомобиля, когда все желающие едут на работу на велосипеде или общественном транспорте, а также проводится велопарад. Если говорить о запуске новых объектов, то в этом году к существующим семи экоцентрам мы планируем добавить три новых. Экоцентр «Лесная сказка» в зоне отдыха «Битца» откроется в июне, а плавучий «Музей Москвы-реки» на базе судна и павильон «Цветоводство» на ВДНХ должны открыться в третьем квартале.

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Свыше 100 мероприятий пройдут нынешним летом на особо охраняемых природных территориях столицы. Как сообщили в ГБУ «Мосприрода», в летней программе — экскурсии, мастер-классы, лекции, экологические акции, марафоны и фестивали, семейные, детские и спортивные праздники, образовательные игры и занимательные квесты, а также занятия в тематических кружках и секциях. Мероприятия проходят в 10 административных округах города с мая по август. Представители Мосприроды отмечают, что интересная и насыщенная программа рассчитана на людей всех возрастов. Ознакомиться с расписанием и получить дополнительную информацию можно на сайте mospriroda.ru.