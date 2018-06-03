Жители Петербурга пожаловались на вонь в Приморском районе

Петербуржцы пожаловались на вонь на севере города, сообщают «Невские новости». Активисты провели митинг 3 июня в Удельном парке.

Неравнодушные жители Северной столице напомнили об экологических проблемах и потребовали упразднить городскую свалку, отказаться от мусоросжигающих заводов в Левашово и устранить неприятный запах, идущий от полигона «Новоселки».

Петербуржцы намерены рассказать об экологической ситуации в городе президенту : они уже записали видеообращение, которое отправят на «горячую линию» с Владимиром Путиным 7 июня.

По данным комитета по природопользованию, содержание вредного для здоровья фенола у «Новоселок» превышает норму в 42 раза.