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Жители Петербурга пожаловались на вонь в Приморском районе
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Жители Петербурга пожаловались на вонь в Приморском районе 

АиФ Санкт-Петербург 3 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Петербуржцы пожаловались на вонь на севере города, сообщают «Невские новости». Активисты провели митинг 3 июня в Удельном парке.
Неравнодушные жители Северной столице напомнили об экологических проблемах и потребовали упразднить городскую свалку, отказаться от мусоросжигающих заводов в Левашово и устранить неприятный запах, идущий от полигона «Новоселки».
Петербуржцы намерены рассказать об экологической ситуации в городе президенту: они уже записали видеообращение, которое отправят на «горячую линию» с Владимиром Путиным 7 июня.
По данным комитета по природопользованию, содержание вредного для здоровья фенола у «Новоселок» превышает норму в 42 раза.
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